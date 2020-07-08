Şevval Sam, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Sam kendisini görüntüleyen muhabirleri kırmayarak röportaj verdi.

“Ozan Güven’in sevgilisini darp ettiği iddiaları var. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna “Şiddete tepki göstermemek söz konusu olamaz bunu kim savunabilir ki? Ben öyle düşünmüyorum çünkü görünür olduğu için bununla ilgili daha az cümle kurmuş olabilirim ama görünmeyenleri göstermek için çok çaba gösterdiğim kesin. ‘İmdat’ diyen ‘Yardım’ isteyen o kadar çok kadın var ki… Benim durduğum yer belli. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ve karşısındayım. Bu dünyanın her yerinde var konuşamayan, cümle kuramayan, iletişim kurmakta zorlanan, kendini ifade edemeyen insanlar şiddete başvururlar. Kendini ifade edemeyen toplumlarda şiddet daha yaygındır. Şiddete uğramayan kadın ya da çocuk yok” diye cevap verdi.

MARTI ELİNİ ISIRDI

Şevval Sam daha sonra oturmuş olduğu mekanın önüne havadan martı düşünce neye uğradığını şaşırdı. Hemen yerinden kalkarak koşan Sam, yerde yaralı yatan martıyı almak istedi fakat martı elini ısırınca yardımına otopark görevlisi koştu. Sam’ın parmağına neyse ki bir şey olmadı.