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Şevval Sam: “Sahnede olmak ömrüme ömür katıyor”
Şevval Sam: “Sahnede olmak ömrüme ömür katıyor”
Müzeyyen Senar'ın hayatını konu edinen 'Müzeyyen Müzikali'yle müzikseverlere sürpriz yapan, bunun yanı sıra rol aldığı 'Yasak Elma' adlı televizyon dizisinde de başarılı bir performans sergileyen Şevval Sam, bayramın birinci günü Kuzey Kıbrıs'ta sahne aldı.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 18 Haziran 2018 - 08:19

Sevenlerinin günler öncesinden yerlerini ayırttığı programına herkesin bayramını kutlayarak başlayan başarılı sanatçı, sahne aldığı oteli hınncahınç doldurdu.  Konser esnasında bir ara hayranlarının arasına karışarak hatıra fotoğrafları çektiren Şevval Sam, “Kıbrıs’ta bayramlaşmalarımız genelde bu şekilde oluyor. Tüm masaları gezeceğim hiç merak etmeyin. Dileyin benden ne dilerseniz bu akşam” sözleri ve samimi tavırları ile gönülleri fethetmeyi başardı.
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Enerjisi ve temposu bir an olsun bile düşmeyen Sam, ”Sahne beni gençleştiriyor galiba. Burada sizlerle oldukça kendimi yenilenmiş ve tazelenmiş hissediyorum. Gözlerinizin içindeki o tutku ömrüme ömür katıyor. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi birlikteyiz” sözleri ile dinleyicilerine teşekkür ederken, yaklaşık 3 saat süren bayram programını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte söylediği şarkılarla noktaladı.
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Son güncelleme: 10:35 - 18.06.2018
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