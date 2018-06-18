Şevval Sam: “Sahnede olmak ömrüme ömür katıyor”

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Sevenlerinin günler öncesinden yerlerini ayırttığı programına herkesin bayramını kutlayarak başlayan başarılı sanatçı, sahne aldığı oteli hınncahınç doldurdu. Konser esnasında bir ara hayranlarının arasına karışarak hatıra fotoğrafları çektiren Şevval Sam, “Kıbrıs’ta bayramlaşmalarımız genelde bu şekilde oluyor. Tüm masaları gezeceğim hiç merak etmeyin. Dileyin benden ne dilerseniz bu akşam” sözleri ve samimi tavırları ile gönülleri fethetmeyi başardı.



Enerjisi ve temposu bir an olsun bile düşmeyen Sam, ”Sahne beni gençleştiriyor galiba. Burada sizlerle oldukça kendimi yenilenmiş ve tazelenmiş hissediyorum. Gözlerinizin içindeki o tutku ömrüme ömür katıyor. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi birlikteyiz” sözleri ile dinleyicilerine teşekkür ederken, yaklaşık 3 saat süren bayram programını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte söylediği şarkılarla noktaladı.

