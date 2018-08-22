Şevval Sam, Talat Bulut hakkında “Maalesef” dedi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçı Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı “Müzeyyen” isimli tek kişilik müzikal gösteri, 100'üncü doğum yılında Bodrum Antik Tiyatro'da ünlü sanatçı Şevval Sam tarafından sahneye taşındı. Şevval Sam'ın Türk Sanat Müziğinin efsane ismi Müzeyyen Senar'ın şarkılarına yer verdiği gösteri yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

“BURADA KONSER VERMEM ÇOK ÖZEL BİR DURUM”



Müzikal gösterinin ardında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam, Bodrum'da konser verdiği için çok memnun olduğunu söyleyerek “Bodrum'da konser vermem çok özel bir durum çünkü Müzeyyen Senar son günlerini burada geçirdi” ifadelerini kullandı.

TEK KELİMEYLE CEVAP VERDİ!



‘Yarım Elma’ dizisinde Talat Bulut ile beraber başrol oynayan Şevval Sam, taciz iddialarının ardında tekrar dizide oynayacak olan Bulut için “Maalesef” diyerek şu sözlere yer verdi: “Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Bu proje tek bir kişinin değil. Tabi ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Kafaları kurcalayan bu hikayede adını telaffuz etmek istemediğim mesele halen sonlanmış değil. Bu açıdan da gerçek anlamda vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz.

Bir gazetecinin sonuçta bu sezon beraber çalışacaksınız sorusuna Şevval Sam tek kelimeyle “Maalesef” diyerek cevap verdi.

(İHA)