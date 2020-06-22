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Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade, Eda Ece’ye sürpriz yaptı
Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade, Eda Ece’ye sürpriz yaptı
Yasak Elma dizisinin oyuncuları Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade, tatilde olan ekip arkadaşları Eda Ece'nin yanına giderek doğum günü sürprizi yaptı...
Magazin 22 Haziran 2020 - 08:05

Ünlü oyuncu Eda Ece, dün 30 yaşına girdi. Günler öncesinden doğum günü için özel hediye istemediğini, onun yerine Türk Kanser Derneği’ne açtığı bağış kampanyasına destek olunmasını isteyen Ece, dün akşam büyük bir sürprizle karşılaştı.
Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşları Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade, şu an tatilde olan Ece’ye doğum günü sürprizi yaptı. Bu özel anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu “Şevi’m ve Neskam renkli balonlarla bana doğum günü sürprizi yaptılar. Onları karşımda görünce gözlerim doldu ve çok mutlu oldum. Çok seviyorum çok” dedi.