Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade, Eda Ece’ye sürpriz yaptı

Ünlü oyuncu Eda Ece, dün 30 yaşına girdi. Günler öncesinden doğum günü için özel hediye istemediğini, onun yerine Türk Kanser Derneği’ne açtığı bağış kampanyasına destek olunmasını isteyen Ece, dün akşam büyük bir sürprizle karşılaştı.

Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşları Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade, şu an tatilde olan Ece’ye doğum günü sürprizi yaptı. Bu özel anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu “Şevi’m ve Neskam renkli balonlarla bana doğum günü sürprizi yaptılar. Onları karşımda görünce gözlerim doldu ve çok mutlu oldum. Çok seviyorum çok” dedi.

