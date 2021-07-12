Şevval Sam ve Olgun Şimşek’ten Hasan Saltık için düet

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Cenk Eren ve Şevval Sam Bodrum’da sahne aldı. Şevval Sam, ”Yeniden sizlerle buluşmak harika bir duygu. Malum Ender tatilde. Bu yaz bol bol sahne ve konser yapmak istiyorum. Sahneyi çok özledim” ifadelerini kullandı.

Gece boyunca sahnede adım atılmadık yer bırakmayan güzel sanatçı, konuklar arasında yer alan Olgun Şimşek’i de sahneye davet ederek başarılı oyuncu ile bir düete imza attı.

Birlikte seslendirdikleri ”Dostum Dostum” şarkısı ile kısa bir süre önce vefat eden Türk müziğinin önemli ismi Hasan Saltık’ı andılar.



“ONU ÇOK ÖZLEDİK”

Şarkının finalinde birbirlerine sarılarak gökyüzüne selam gönderen ikilinin gözyaşlarına güçlükle hakim oldukları dikkatlerden kaçmazken, sesi titreyen Şevval Sam’ın ”Onu Çok özledik” sözleri etkinlik alanında büyük bir alkış tufanı kopardı.

