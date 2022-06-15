Şevval Sam Yasak Elma’dan ayrılıyor mu? Dizinin başrolünden açıklama geldi

Şevval Sam'ın 5 yıldır başrolünü oynadığı 'Yasak Elma' dizisinden ayrıldığı konuşuluyordu. Dün akşam Disney Plus'ın lansmanına katılan dizinin diğer başrol oyuncusu Eda Ece, söz konusu iddia için "Diziden ayrılmadı, bize 1 ay süre verildi daha sonra konuşacağız" dedi.

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Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay’ın başrolü paylaştığı ‘Yasak Elma’ dizisi, 13 Haziran’da yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Final sahnesinde Berk Oktay, Şevval Sam ve Eda Ece’nin içinde olduğu araç kaza yaptı. Sam’ın ve Oktay’ın o kaza sonrası diziden ayrıldığı iddia edildi.

“ŞEVVAL SAM DİZİDEN AYRILMADI”

Berk Oktay, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Yasak Elma’dan ayrıldığını duyururken Şevval Sam’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Dün akşam Disney Plus’ın etkinliğine katılan Eda Ece ise konu hakkında konuştu.

İddianın doğru olmadığını söyleyen Ece, “Şevval diziden ayrılmadı. Patronumuz şimdilik dinlenmemizi istedi, bu konu daha sonra konuşulacak. Hem senaristlere hem de bize 1 ay müsaade ettiler” dedi.

“HEM KANALA HEM DE DİJİTALE ÇALIŞACAĞIM”

Geceye turuncu bir kıyafetle katılan Eda Ece, Disney Plus’ın tanıtımından yer almasıyla ilgili de “Hem kanala hem de dijitale çalışacağım. Projem henüz belli değil, önümüzdeki aylarda netleşir” diye konuştu.