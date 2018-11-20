Şevval Sam’dan Antalya çıkarması

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Hayranlarının saatler öncesinden doldurmaya başladığı konser alanına alkışlar eşliğinde çıkan başarılı sanatçı, ‘Duydum ki Unutmuşsun’ şarkısıyla sevenlerini selamladı. Sam, “Zor günlerden geçiyoruz üstelik sadece bizim değil dünyanın da kafası karışık. İyi ki müzik var. Müziğin iyileştirici gücü bir süreliğine bizi dünya dertlerinden uzaklaştırıp insan olduğumuzu hatırlatıyor” sözleri ile herkesi coşkusuna ortak olmaya davet etti. Bu özel gece için hazırladığı repertuvarla kulakların pasını silen Şevval Sam, hayranlarını Edirne’den Ardahan’a müzikal bir yolculuğa çıkardı.

