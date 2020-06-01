Şevval Sam’dan makyajsız ve kokulu ‘yeni normal’ paylaşımı

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sosyal medya hesabından yasemin çiçekleri yanında çektiği bir selfiesini paylaştı.

Yasak Elma dizisi ile ekranlara başarılı bir dönüş yapan Şevval Sam, karantina nedeniyle ara verilen set sonrası vaktini evinde geçirmeye başlamıştı.

Sosyal medya hesabından zaman zaman hayatını nasıl geçirdiğine dair paylaşımlarda bulunan Şevval Sam, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sonrasında yeni bir paylaşıma imza attı.

Makyajsız bir şekilde selfie çeken Sam, en doğal halinin görüldüğü bu kareye: “Size ‘Yeni normal’in ilk günü bir yasemin kokusu yollayayım” notunu düştü.