Şevval Sam’dan meslektaşı Sıla’ya destek geldi

20 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkmaya hazırlanan Sam, Cihangir'deki bir stüdyoda provadaydı. Prova öncesi soruları yanıtlayan Şevval Sam, ‘Sanat müziği ayakta mı oturarak mı söylenir?' tartışmalarına anlam veremediğini söyleyip “Bu bana pek anlamlı gelmedi. Sanatçının alanıdır sahne ne yapmak istiyorsa onu yapar. Onu bütün varlığıyla kabul ettikleri için gelirler, izleyicinin koşul koyarak sanatçıyı izlemeye gelmesi beni şaşırttı. Benim alanım orası kendimi ifade yerim sahne, böyle bir koşullandırma saygıyla alakası yok, oturarak da ayakta da yatarak da söyler. Onun bir konsepti, dekoru bir sürü parametresi var, çok şaşırdım açıkçası” diye konuştu.

“TÜRKİYE TURU ATTIRACAĞIM”

Bu yılki Harbiye konserinin çok coşkulu geçeceğini ve her yöreden şarkılar söyleyerek sevenlerine adeta Türkiye turu attıracağını anlatan Sam “Her sene Harbiye konserlerin iple çekiyoruz çünkü oranın coşkusu çok farklı oluyor. Geçmiş konserlere nazaran bu sene daha eğlenceli, coşkulu, neşesi yüksek olacak. Öncekilerde daha etnikte, bunda daha eğlenceli ağırlıklı olacak. Repertuvarım her tarzda şarkıdan oluşuyor. Alaturkalardan günümüzün pop şarkılarına kadar, horonlardan roman havalarına, halaylara kadar farklı bölgelerden oynayacağımız şarkılar olacak. Kazım'a, Neşet Baba'ya, Aşık Veysel'e selam yollayacağız. Hep birlikte oynayacağız” dedi.

“KARADENİZ’E GİDİNCE ŞİVEM ORAYA KAYIYOR”

Her yöreden şarkı söylediğini ancak Kazım Koyuncu'dan ve yıllar önce oynadığı Gülbeyaz dizisinden dolayı Karadeniz'e torpil geçtiğini de sözlerine ekleyen Sam şöyle devam etti: “Bu topraklara aşık biri olarak en büyük hazzı bu türküleri söyleyerek alıyorum. Galiba Karadeniz daha torpilli oluyor çünkü aslında Karadenizli değilim ama onlar beni hemşerisi olarak kabul etti Gülbeyaz'dan ve Kazım'dan dolayı galiba biraz da oraya torpil geçiyoruz. Ben de unutup oralıymışım gibi davranıyorum. ‘Hemşerim' diye sarılıyorlar sonra benim şivem Karadeniz'e kayıyor sanki yıllarca orada yaşamışım gibi. Gülbeyaz'da Karadeniz şivesiyle oynuyordum oranın her zaman yeri farklı”

“DAVETİYE İŞİNİ DÜŞÜNECEĞİM”

Şevval Sam, geçen günlerde İrem Derici'nin ‘Baktım gördüm dolmuyor eşimi dostumu çağırdım' sözleriyle Harbiye'yi doldurduğu sözlerini ise şu sözlerle değerlendirip “Tabii ki davetlimiz oluyor olacak yani önemli olan bir araya gelmek, kimsenin bütçesini bozmuyorsa da iyi bir fırsat olabilir. Bu konuyu öyle düşünmedim Harbiye'de olmak özel bir his aslında bütün sanatçılar bunu yaşamak ister. Bu işin tanıtım, duyurulması, teknik olarak da bazı eksikliklerden dolduramamış olabilirler. Gerçekten düşünmedim bunu düşüneyim” ifadesini kullandı.