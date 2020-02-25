Şevval Sam’dan yeni yılın ilk analı kızlı selfiesi

Sosyal medya hesabını genellikle kadrosunda yer aldığı dizinin setinden ya da verdiği bir röportaj sırasında çekilmiş fotoğraflarla süsleyen Şevval Sam, uzun bir aradan sonra annesiyle çektiği selfiesini paylaştı.

Başarılı müzikal kariyeri yanında oyunculuğu ile de göz dolduran Şevval Sam, sosyal medya hesabını yaşıtlarına göre son derece aktif kullanan bir isim… Kimi zaman kadrosunda bulunduğu Yasak Elma dizisinin setinden yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazanan Sam, kimi zaman da verdiği bir röportajda çekilmiş birbirinden çekici görüntülerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

ANALI KIZLI SELFIE

Şevval Sam, bu defa bir farklılık yaptı ve annesi Leman Sam ile birlikte çektiği bir selfieyi takipçileriyle paylaştı. Son olarak beş ay önce dizisinin setine gelen annesiyle çektiği bir selfieyi paylaşan Şevval Sam, yaptığı yeni yılın ilk analı kızlı selfiesine; “Bir soralım istedik nasıl gidiyor?” notunu düştü.