Şevval Sam’ın dekolte tercihi

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı. Diziden paylaşılan fotoğraflarda göğüs dekolteli bir elbise tercih ettiği görülen Şevval Sam, yine dikkatleri üzerinde toplayacak.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı ‘Ender Argun’ karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Şevval Sam, dizinin yeni bölümünde tercih ettiği elbiseyle yine dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor.

Ender ile Yıldız’ın işbirliğinin sürüklediği Yasak Elma dizisinin 56. yeni bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Diziden paylaşılan fotoğraflarda göğüs dekolteli elbise tercih ettiği görülen Şevval Sam’ın bu cesareti de takipçilerinin beğenisini kazandı.

MAYOLU POZLARIYLA OLAY OLMUŞTU

45 yaşındaki oyuncu Sam, fit vücudu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Şevval Sam, geçen hafta bir dergi için verdiği cesur pozlarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, verdiği pozları aynı zamanda sosyal medya hesabından da paylaştı. Sam’ın mayolu cesur pozları sosyal medyaya damga vurdu. Mayo ile verdiği pozlarla kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.