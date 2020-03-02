Şevval Sam’ın evlilik konusundaki düşüncesi…

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sam verdiği yanıtlarla özel hayatına dair detayları da paylaşmış oldu.

Yasak Elma adlı dizisindeki başarılı performansı ile kendisinden söz ettiren Şevval Sam, pek çok ünlü isim yaptığı gibi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine sorular yöneltmesini istedi. Sam, gerek diziyle ve gerekse özel hayatıyla ilgili sorularına içtenlikle yanıt verdi.

Sette birlikte çalıştığı tüm oyuncuları sevdiğini ve hepsiyle iyi anlaştığını söyleyen Şevval Sam, “Sence çalışma hayatı mı zor evlilik mi?” şeklindeki bir soruya “Evlilik, doğruya doğru ne yapayım” yanıtını verdi. Böylelikle başarılı oyuncunun evlilik konusundaki görüşü de ortaya çıkmış oldu.



