Şevval’in hayvan sevgisi sınır tanımııyor! Bebek leoparı ile tanıştırdı…

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayvan sevgisinin ne boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan Şevval Şahin, Miami’de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Sevgilisiyle Amerika tatilinde olan 20 yaşındaki güzel, Instagram hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafları ile dikkat çekti.

Karantina günlerini büyüleyici bir manzara karşısında geçiren ve katıldığı canlı yayınlarda “Şu süreçte Londra ya da İstanbul’da olmak istemezdim” diyen Şahin, hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Kucağında bebek bir leopar ile objektif karşısına geçen Şevval Şahin siyah bikinisi ile göz doldururken şu satırları yazdı:

“Bebek leopar ile tanışın… birbirimize alışınca kaliteli zaman geçirmeye başladık ve bu de beni daha mutlu etti! O, yanında kendimi çok huzurlu hissettiğim bir karakter”