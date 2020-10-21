Şeyda Coşkun: Ajda Pekkan çok pişman oldu

Şeyda Coşkun: Ajda Pekkan çok pişman oldu

Ünlülere uyguladığı programlarla adını duyuran diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ajda Pekkan'ın bacaklarına uyguladığı liposuction (yağ aldırma) yüzünden çok pişman olduğunu açıkladı.

Şeyda Coşkun, konuk olduğu bir programda, çalıştığı ünlü isimleri değerlendirdi. En disiplinlisinin Gülşen olduğunu belirten diyetisyen, “Hayatı ve yaşamıyla benden en yüksek puanı o alır” dedi.

74 yaşındaki Ajda Pekkan’ın estetik yaptırmayı çok sevdiğini belirten diyetisyen, “Bacaklarına uyguladığı liposuction yüzünden çok pişman. Bana, ‘Kaslarımı mahvetti. Bunları insanlara söyle’ demişti” ifadelerini kullandı.

Coşkun, Deniz Seki’nin ise sözünden çıkmadığını belirtti. Gülben Ergen’i bir türlü yürütemediğini belirten Coşkun, “Disiplinlidir, meslek hayatımda onu yürütmeyi umuyorum” diye konuştu.

LİPOSUCTİON NEDİR?

Liposuction ya da lipo, plastik cerrahide kullanılan bir tür yağ alma prosedürüdür.