Seyfi Dursunoğlu kimdir? Huysuz Virjin (Seyfi Dursunoğlu) neden öldü, hastalığı neydi?

Sahne şovlarıyla ve "Katina" kantosuyla bir döneme damgasını vuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. Huysuz Virjin karakteriyle onlarca gösteri gerçekleştiren ve gönüllere taht kuran Seyfi Dursunoğlu'nun ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Birçok kişi ise Seyfi Dursunoğlu'nun neden öldüğünü ve hastalını merak etmeye başladı. Huysuz Virjin'in (Seyfi Dursunoğlu) hayatı hakkındaki tüm detayları yazımızda sizler için derledik. İşte Huysuz Virjin'in biyografisi...

Son dakika haberiyle Seyfi Dursunoğlu’nun ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Yıllar önce başlayan Huysuz Virjin serüveni Seyfi Dursunoğlu’nun vafatıyla sona erdi. Söylediği kantolarla, özel şovları ve hem güldüren hem de düşündüren sözleriyle gönülleri fetheden Huysuz Virjin (Seyfi Dursunoğlu) son olarak Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştı. Huysuz Virjin’in hastalığı ve neden öldüğü ise merak edilmeye başlandı. Usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun hayat hikayesini ve Huysuz Virjin ile ilgi akıllara takılan tüm soruları sayfamızda sizler için hazırladık. İşte Seyfi Dursunoğlu’nun biyografisi…

SEYFİ DURSUNOĞLU NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının 15 gündür hastanede tedavi altında olduğu, son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Seyfi Dursunoğlunun vefat ettiği hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Huysuz Virjin’ karakteriyle gönüllerde taht kuran sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020, Cuma günü Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şunları söyledi: KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz.” denildi.

SEYFİ DURSUNOĞLU (HUYSUZ VİRJİN) KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932, Trabzon doğumlu bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucudur. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi. 17 Temmuz 2020 de vefat etti.

Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.

KARİYERİ

Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Seyfi Dursunoğlu, “Huysuz Virjin” karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı.

1970'lerde Huysuz Virjin 1. adında bir kanto plağı yaptı.

Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı ancak 2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıkmıştır ve “Bu benim son kantom” diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlatmıştır. Ayrıca 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.

2013 yılında “Benzemez Kimse Sana” (Show TV) programında jüri üyesi olmuş ancak TMSF Show Tv'yi satışa çıkardığı için jüri üyesi olduğu “Benzemez Kimse Sana” programı yayından kaldırılmıştır. Seyfi Dursunoğlu “Doritos Akademi” reklamlarında oynamıştır. Huysuz Virjin tiplemesiyle “Katina” isimli seslendirdiği şarkısı vardır.

2014 Aralık ayında Seyfi Dursunoğlu Star TV ile anlaşmış, ve yeni yılda yeniden ekranlarda olacağını açıklamıştır. 24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı “Benzemez Kimse Sana” programının 3. sezonunda yeniden jüri üyeliğini yapacaktır. “Benzemez Kimse Sana” programının üçüncü sezonunda Star Tv ekranlarında jüri üyeliğini yapmaktadır. Fakat, Doğuş Yayın Grubu tarafından ilk 4 bölümdür, istenildiği reytingleri alamadığı gerekçesiyle 20 Şubat 2015 tarihinde beşinci bölümü ile program sona ermiştir.