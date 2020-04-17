Seyhan Karabay hayatını kaybetti!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez mahallesinde yaşayan ve Beyaz Kelebekler ile Apaşlar başta olmak üzere birçok grubun kuruluşunda önemli rol oynayan müzisyen Seyhan Karabay tedavi gördüğü İzmir'de yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 25 yıl önce yerleşen ve 1970’li yıllarda Türk pop müziğinin ünlü gruplarından Beyaz Kelebekler'in bateristi olan Seyhan Karabay, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Safra kesesi ve sarılık hastalığı nedeniyle üç haftadır İzmir'de tedavi altında olan ve Bodrum'da kaptanlık yapmakta olan Karabay 1968-1970 yılları arasında Cem Karaca ile beraber Apaşlar grubunda gitar çaldı. 1970'te ise yine Cem Karaca ile Kardaşlar grubunu kurdu.

70'li yıllarda sinema filmlerinde de oynayan Karabay, Seyyal Taner ve Sedat Avcı ile de 25. Saat grubunu kurdu. İzmir'de sarılık ve safra kesesi rahatsızlığıyla vefat eden Karabay‘ın cenazesinin defnedilmek üzere Bodrum'a getirileceği öğrenildi.

SEYYAL TANER AÇIKLAMA YAPTI

Yüzlerce kez Karabay ile birlikte sahne alan Seyyal Taner yaptığı açıklamada “Müzik yolculuğumuzda uzun yıllar sahne paylaştığımız Bodrum sevdalısı kıymetli sevgili arkadaşımız Seyhan Karabay’ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Başımız sağolsun mekanı cennet olsun” dedi.

Karabay'ın cenazesinin Bitez Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.