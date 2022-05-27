Seyirci istedi, Ajda Pekkan bacağını açtı

Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Şarkıcı, beyaz kostümünün yırtmacının açılması ve izleyicilerin ıslık çalması üzerine "Sahnenin bir büyüsü, bir illüzyon şovu olduğunu düşünüyorum. Bu tarz kostümleri giyme sebebim sizlere olan saygımdandır" dedi. Seyircinin biri "Göremedik" diye bağırınca yırtmacını bu kez kendisi açtı.

Sozcu.com.tr

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Ajda Pekkan, iki yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı.

Söz yazarı Fikret Şenes hakkında konuşan Pekkan, “Fikret Şeneş olmasaydı ben olmazdım, bu şarkılar ile biz olmazdık. Sayın Şeneş için lütfen büyük bir alkış istiyorum” ifadesini kullandı.

“BU KOSTÜMLERİ GİYME SEBEBİM SİZLERE OLAN SAYGIM”

Şarkıcı, bir ara beyaz kostümünün yırtmacının açılması ve izleyicilerin ıslık çalması üzerine “Şarkılarımızı her yerden dinlersiniz, radyodan, CD’den… Ama sahnenin bir büyüsü, bir illüzyon şovu olduğunu düşünüyorum. Bu tarz kostümleri giyme sebebim sizlere olan saygımdandır” dedi.0

Ajda Pekkan bir erkek seyircinin “Göremedik” diye bağırması üzerine de yırtmacını bu kez kendisi açarak bacağını gösterdi. Pekkan’ın bu hareketi konsere damga vurdu.

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