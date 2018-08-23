Seyircisinden Serkan Kaya’ya bayram hediyesi

Bodrum'da sahne alan Serkan Kaya'ya dinleyicisinden bayram hediyesi geldi. Kaya, seyircisinin attığı şapkayı takarak, "Bu şapka da senin bana bayram hediyen olsun" dedi.

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Serkan Kaya, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Bodrum’da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarını ‘Karagözlüm’ şarkısı ile selamlayan şarkıcı, seyirciler ile bol bol sohbet etti. Yeni yayınlanan klip şarkısı ‘Dağların Dumanı’nı ilk defa söyleyen Kaya, “Çok mutluyum, aynı zamanda da heyecanlıyım. Bu da benim size bayram hediyem olsun” dedi.

Sahneden seyircilere seslenerek “Aşk nasıl bir duygu biliyor musunuz? Ben nasıl bir duygu olduğunu bildiğim için, bu yüzüğü parmağıma taktım, aşk çok güzel bir duygu” diyen Kaya, alkış aldı.

Konser bitimine doğru hayranlarından birinin şapkasını alan Kaya, “Bu şapka da senin bana bayram hediyen olsun” dedi.