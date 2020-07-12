Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabını kendi deniz kıyafeti markasının tanıtımı için kullanınca hesap bikinili karelerle dolup taştı. Takipçileri bu duruma ilginç bir yorum getirdi.

Corona virüsü yasaklarının birer birer kalkmaya başlamasıyla birlikte karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Guido Senia’yı İtalya’ya gönderen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kısa bir süre önce yeni yaşına arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir parti ile giren Subaşı, şimdilerde bol miktarda bikinili paylaşımda bulunuyor.

Bir mayo markası çıkaran ve tasarımlarını kendisi tanıtmayı tercih eden Şeyma Subaşı, kızıyla birlikte olduğu zamanlarda bile bikinili paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Subaşı hesabından yaptığı son bikinili paylaşım ile kısa sürede 150 bine yaklaşan bir beğeni alırken takipçilerinden “Şeyma 365 gün bikinili” şeklinde yorumlar da aldı.