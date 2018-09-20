Şeyma, dostlarına sunum yaptı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Subaşı önceki gün eşi Acun Ilıcalı ve dostları için ‘tamamen kendi tarzım’ dediği kafesinde sunum yaptı. Bebek'te bulunan mekana Subaşı'nın hazırlattığı yemekleri tatmak üzere Nusret, Lal Denizli, Oğulcan Engin gibi isimler katıldı. Şeyma Subaşı'nın hazırlattığı yemekler gelen misafirlerden tam not aldı.

“İTİRAF EDİYORUM HEPSİ YATIRIMDI !”

Yemek sonrası eşi Şeyma Subaşı ile kameralar karşısına geçen Acun Ilıcalı yeni işletmeleri ve yemekleri hakkında konuştu: “Eşimin yeri diye söylemiyorum ama yemekler gerçekten çok güzeldi. Tabi burada sağlıklı yemek çok önemli ve bugün burada Şeyma'nın en büyük başarısı sağlıklı yemek ile lezzeti buluşturmuş olması.

Zaten 2 aydır testler yapıyorlar ekip olarak da kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi başta tebriklerimi Şeyma'ya yolluyorum çünkü dünyayı çok gezdi ve gezdiği sürece bütün restoranlara gitti ve yemeklerin tadına baktı, ama biz onlara hiçbir zaman masraf gözüyle bakmadık yatırım gözüyle baktık (gülüyor) ve buradan itiraf ediyorum hepsi yatırımdı aslında. Ayrıca birtek ben değilim beğenenler düşün en son Nusret içeride tabağı kazıyordu” dedi.

Şeyma Subaşı “Dünyayı gezerken keyif aldığım hangi tatlar varsa hepsini buraya taşımaya çalıştım. Tamamen kendi tarzım diyebilirim. Her şeyden önemlisi burada her şey sağlıklı ne yerseniz yiyin hiç kilo almıyorsunuz. Kaliteli ve güzel yemekte iddialıyız” dedi.



Şeyma Subaşı'nın son hazırlıklarını tamamladığı Bebek Healthyish kafe için önümüzdeki hafta açılış yapmayı planlıyor.