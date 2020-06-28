Şeyma her koşulda paylaşıyor…

Sevgilisini İtalya'ya gönderdikten sonra tatiline kızı Melisa ile devam eden ve karantina döneminde ayrı kaldıkları zamanı telafi etmeye çalışan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bikinili karelerini paylaştı.

Bebek’te bulunan restoranını işletmek konusunda hedeflerini tutturamayan Şeyma Subaşı, üç gün önce farklı bir iş kolunda faaliyet göstereceğini açıklamıştı. Yaptığı yoğun spor çalışmaları sonrasında fit bir vücuda sahip olan Subaşı, tekstil sektörüne adım attı. Genç kadın, kendi markasının tanıtımı için bikiniyle objektif karşısına geçti.

Yaptığı tanıtım sonrasında bikinili pozlarına ağırlık veren Subaşı, bu defa yanında kızı Melisa varken çekilmiş karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Subaşı bu kareleri “kızınızın ruh haline ayak uydurmanız ve yeni bikini resminizi çekmeniz gerektiğinde…” notuyla paylaştı.