Şeyma kutlamayı, ‘Kızkardeşimsin’ sözüyle yaptı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve önceki gün yeni yaşına girdiğini yine sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, bu defa başka bir doğum günü kutlaması için paylaşımda bulundu. Bir süredir beraber olduğu sevgilisi Guido Senia’nın ikiz kardeşi Chicca’nın yeni yaşını kutlayan Subaşı, onunla çekilmiş çok sayıda fotoğrafını paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Sadece bir buçuk yıl önce tanıştık, ama seninle çocukluk arkadaşları olarak büyüdüğümü hissediyorum … Senin kızkardeşim olduğunu söylesem yanlış olmaz. Sen çok iyi bir anne ve eşsin. Kocan, onu destekleyen bir partneri olduğu için çok şanslı. Doğum günün kutlu olsun Chicca’mı çok seviyorum!”