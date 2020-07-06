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Şeyma kutlamayı, ‘Kızkardeşimsin’ sözüyle yaptı
Şeyma kutlamayı, ‘Kızkardeşimsin’ sözüyle yaptı
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisi Guido'nun ikiz kardeşi Chicca Senia'nın yeni yaşını son derece özel satırlarla kutladı.
Magazin 6 Temmuz 2020 - 14:27

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve önceki gün yeni yaşına girdiğini yine sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, bu defa başka bir doğum günü kutlaması için paylaşımda bulundu. Bir süredir beraber olduğu sevgilisi Guido Senia’nın ikiz kardeşi Chicca’nın yeni yaşını kutlayan Subaşı, onunla çekilmiş çok sayıda fotoğrafını paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Sadece bir buçuk yıl önce tanıştık, ama seninle çocukluk arkadaşları olarak büyüdüğümü hissediyorum … Senin kızkardeşim olduğunu söylesem yanlış olmaz. Sen çok iyi bir anne ve eşsin. Kocan, onu destekleyen bir partneri olduğu için çok şanslı. Doğum günün kutlu olsun Chicca’mı çok seviyorum!”

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