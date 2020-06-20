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Şeyma, sevgilisi Guido’yu İtalya’ya gönderdi
Şeyma, sevgilisi Guido’yu İtalya’ya gönderdi
Karantina günlerini DJ sevgilisi Guido Senia ile geçiren ve sosyal medya hesabından da bu döneme ait çok sayıda paylaşıma imza atan Şeyma Subaşı, bu defa onu İtalya'ya uğurlamadan önce çekilmiş bir karesini paylaştı.
Magazin 20 Haziran 2020 - 10:13

Kızı Melisa ile karantina döneminde ayrı kalan ve yaklaşık üç aylık bir süreyi İtalyan sevgilisi Senia ile birlikte geçiren Şeyma Subaşı, dünya genelinde başlayan normalleşme sürecinin ardından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Sevgilisi ile çekilmiş bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Subaşı, bu karenin üzerine, “üç ay on gün yan yana geçirdikten sonra ülkesine geri dönüyor ama yakında görüşürüz umarım bebeğim” notunu düştü ve ondan ayrılacak olmanın yaşattığı hüznü ifade etti.

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