Şeyma Subaşı ağlarken çekilen fotoğrafını paylaştı ‘Depresyondayım’ dedi

Sevgilisi Guido ile yaklaşık üç haftadır ev karantinasında olan Şeyma Subaşı, dün akşam corona virüsüne isyan etti. Instagram’da hem story hem de akışta paylaşım yapan Subaşı, kızını çok özlediğini söyleyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

‘Evet güzel oynuyorum değil mi Instagram’da, sürekli pozitif kalın, pozitif düşünün diye’ yazan Subaşı, kilo verdiğini söyleyerek ‘Çok mutsuzum, depresyondayım, kızımı görmek istiyorum’ dedi. Her gün ağladığını da sözlerine ekleyen Subaşı, ‘Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona’ diyerek 1 aydır babası Acun Ilıcalı’nın yanında olan kızına hasret kaldığını söyledi.



Kızı ile virüs yüzünden ayrı düşen Subaşı “Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık bir aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğim bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın’ diyerek duygularını uzun bir yazıda anlattı.