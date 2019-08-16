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Şeyma Subaşı: Amaç ve vizyon sahibi kişilerin…
Şeyma Subaşı: Amaç ve vizyon sahibi kişilerin…
Tailini sevgilisi DJ Guido ile İspanya - Ibiza'da sürdüren Şeyma Subaşı, geride bıraktığımız günlerde Bodrum'a dönmüş ve buradan paylaşımlarda bulunmuştu.
Magazin 16 Ağustos 2019 - 08:15

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden doğan kızı Melisa ile yeterince ilgilenmediği konusunda eleştirilere maruz kalan Şeyma Subaşı yaz tatilinin büyük bir kısmını yurt dışında geçirmişti. Bu süre zarfında hayat hikayesini anlatan bir de kitap çıkartan Şeyma Subaşı her ne kadar büyük bir kitle tarafından eleştirilse de bunlara aldırmadığını zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gösteriyor. Subaşı benzer bir paylaşımı İngilizce olarak yaptı. Bol bol bikinili fotoğraf paylaşmaktan geri durmayan Şeyma Subaşı son olarak şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Amaç ve vizyon sahibi kişilerin drama için vakti yok. Enerjilerini yaratıcılıklara yatırıyorlar ve pozitif bir yaşam sürdürmeye odaklanıyorlar”

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