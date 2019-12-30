Şeyma Subaşı amuda kalktı
Son dönemde Youtube kanalından yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine gündem olacak gibi gözüküyor.
İLK YORUM SEVGİLİSİNDEN GELDİ
Şeyma Subaşı, spor yaparken amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü fenomenin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, ilk yorum İtalyan sevgilisi Guido Senia’dan geldi. Senia, Şeyma’nın paylaşımına “Bravo bebeğim” yorumunu yaptı.