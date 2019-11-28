Şeyma Subaşı ‘ana haber’e çıktı! Demet Akalın ve İrem Derici tepki gösterdi

Acun Ilıcalı’nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kendisi hakkında yapılan haberler karşısında ‘Artık susmayacağım’ diyerek tepki gösteren Şeyma Subaşı son olarak da Buket Aydın’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’e çıktı. Hayatına dair açıklamalar yapan Subaşı’nı ana haberde gören Demet Akalın ve İrem Derici sosyal medyadan tepki gösterdi.

“BOŞUNA KIZMIŞIM”

Akalın bu olayın ardından “Ana haber mi? Ana!” yorumuyla tepkisini ortaya koyarken Derici ise şunları yazdı:

“Aynı kanal benim kapıma dayanan sapığı evimi ana haber bülteninde ifşa etti diye taşınmak zorunda kaldım, sinirden delirdim ama bunu izledikten sonra sinirim geçti. Belli ki ana haber bülteni değilmiş, boşuna kızmışım…”