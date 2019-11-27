Şeyma Subaşı: Artık susmayacağım

Attığı her adım, yaptığı her paylaşım olay olan Şeyma Subaşı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın arkadaşları ile buluşmaya geldiğini söyleyen Subaşı, son olarak kafesi hakkında çıkan haciz iddialarıyla ilgili şunları söyledi.

Şeyma Subaşı, “böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı. Birileri ben susuyorum diye üzerimden reklam yapmaya çalışıyor. Daha önce hakkımda ne söylerlerse susuyordum. Baktım ben sustukça, ‘nasıl olsa Şeyma susuyor, biz de konuşalıma döndü iş. Onun için artık ben de susmayacağım. Artık hakkımda kim ne yalan haber yaparsa anında cevabını vereceğim” açıklamasında bulundu.

Son olarak Youtube platformuna hızlı bir giriş yapan Subaşı, yeni videolarında yakın zamanda geleceğini ve kanalı için de yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.