Şeyma Subaşı: Artık susmayacağım
Şeyma Subaşı, “böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı. Birileri ben susuyorum diye üzerimden reklam yapmaya çalışıyor. Daha önce hakkımda ne söylerlerse susuyordum. Baktım ben sustukça, ‘nasıl olsa Şeyma susuyor, biz de konuşalıma döndü iş. Onun için artık ben de susmayacağım. Artık hakkımda kim ne yalan haber yaparsa anında cevabını vereceğim” açıklamasında bulundu.
Son olarak Youtube platformuna hızlı bir giriş yapan Subaşı, yeni videolarında yakın zamanda geleceğini ve kanalı için de yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.