Şeyma Subaşı aşka geldi

Kısa bir süre önce Venedik'te gerçekleşen bir partide takipçilerinin karşısına çıkan Şeyma Subaşı bu defa Paris'te çekilmiş bir videosu ile gündemde.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra renkli yaşantısına hız kesmeden devam eden Şeyma Subaşı bir yandan da DJ sevgilisi Guido ile mutluluğun tadını çıkartıyor. Meksika Tulum’da birlikte samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aşklarını gözler önünde yaşamaya başlayan ikilinin son videosu dikkat çekti.

Sosyal medyada dolaşan kısa videoda aşk şehri olarak da bilinen Paris’te buluşan ikiliden Şeyma Subaşı, Gudio’nun elinden tutarak ona ‘Seni seviyorum’ derken görülüyor.