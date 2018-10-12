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Şeyma Subaşı aşkın ilk yılına götürdü!
Şeyma Subaşı aşkın ilk yılına götürdü!
Kısa bir süre önce Bebek'te sağlıklı ve organik yemekler sattığı bir mekan açan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini 2009 yılına götürdü.
Magazin 12 Ekim 2018 - 15:26

Acun Ilıcalı ile 2017 yılında Marsilya’daki Türk Konsolosluğu’nda kıyılan nikahla evlenen Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce Bebek’te bir mekan açmış ve burada sağlıklı ürünler satmaya başlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan ve üç milyona yaklaşan takipçisiyle sürekli olarak etkileşimde bulunan Subaşı bu defa eşi Acun Ilıcalı ile yıllar önce henüz ilişkilerinin başlarındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Subaşı, ’19. yaşımı beraber kutlamıştık’ notuyla paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerini 2009 yılına götüren Şeyma Subaşı bir yandan da hızla geçen zamana göndermede bulundu.

VAR MISIN YOK MUSUN YARIŞMASINA 2009 YILINDA KATILMIŞTI

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aynı tarihte ‘Var mısın yok musun?’ adlı yarışma programına katılmış ve büyük ödülü kazanabilmek adına ter dökmüştü.

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