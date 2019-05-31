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Şeyma Subaşı: ‘Ben kendi isteğimle kapattım’
Şeyma Subaşı: ‘Ben kendi isteğimle kapattım’
Uzun süredir İtalyan sevgilisi ile yurtdışında tatil yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, soluğu Bebek’de aldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 31 Mayıs 2019 - 06:41

Uzun süre işletmeciliğini yaptığı mekanda kalan ve yaz sezonu için çalışanlarla toplantı düzenleyen Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı kucağına alarak mekandan ayrıldı. Çıkışta gazetecilerin sevgilisi ile olan samimi pozlarının hatırlatılması üzerine Subaşı, “ Herşey çok güzel gidiyor, hiçbir sıkıntı yok” diye cevap verdi. Sosyal medya aplikasyonu “it-is ok” davasının kaybetmesi ile ilgili olarak Subaşı böyle bir davanın olmadığını tekrar hatırlatarak “Benim böyle bir davadan haberim bile yoktu. Ben zamanım olmadığı için kapattım, kimse kapattırmadı ben kapattım. “ dedi.

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Son güncelleme: 06:50 - 31.05.2019
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