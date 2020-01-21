Şeyma Subaşı: Ben sıfırım, merak etmeyin

DJ Guido Senia ile birlikteliği nedeniyle gündelik hayatında da yabancı dil konuşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında da İngilizce’ye ağırlık veriyor. Gün içerisinde çok sayıda paylaşıma imza atan Subaşı’nın Türkçe paylaşımı son derece az olurken ağırlık her zaman İngilizce’de oluyor.

TÜRK TAKİPÇİLERİ YANLIŞLARINI DÜZELTİNCE

Şeyma Subaşı her ne kadar paylaşımları için İngilizce’yi tercih etse de Türk takipçileri yine peşini bırakmıyor ve onun yazım yanlışlarını düzeltiyor. İngilizce paylaşımlarındaki hataları Türklerin düzeltmesine anlam veremeyen Subaşı bu konuda şu paylaşımları yaptı:

“Neden hep Türkler İngilizcemi düzeltmeye çalışıyor, anlamıyorum. Tamam hepiniz İngilizce öğretmenisiniz ben sıfırım, merat etmeyin. Şimdi bütün yabancı arkadaşlarım anladı ne demek istediğimi… sen düzeltince yani… teşekkürler”