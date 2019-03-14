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Şeyma Subaşı bikini sezonunu açtı
Şeyma Subaşı bikini sezonunu açtı
Kısa bir süre önce ünlü tatil merkezi Maldivler'e uçan Şeyma Subaşı buradan yaptığı bikinili paylaşımlarla sezonu açtı.
Magazin 14 Mart 2019 - 08:20

Dünyanın pek çok yerini gezen ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandıran Şeyma Subaşı geride bıraktığımız gün gözde tatil merkezi Maldivler’e uçtu. Eski eşinin satışa çıkardığı evinden taşınmak için hazırlıklara girişen Subaşı, kullanmadığı kıyafet ve ayakkabılarını satabileceğini ya da bağışlayabileceğini duyurmuştu. Bu planlarla fazlaca meşgul olmak istemeyen Subaşı İstanbul’daki soğuk havaları geride bırakarak kendisini Maldivler’e sıcak topraklara attı.

Buradan keyifli paylaşımlarda bulunmaya başlayan Subaşı havuzda çekilmiş bikinili fotoğraflarına ‘Yine bikinili fotoğraflara başladım’ notunu düştü.

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