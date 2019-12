Şeyma Subaşı: “Burcu’ya kıyak geçtim ama bana karşı geri dönüşünü almadım”

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden beri adından sıkça söz ettiren şeyma Subaşı, YouTube kanalından yayınladığı soru-cevap serisinin ikinci bölümünde yeni açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen sorulardan biri ise bir zamanlar Burcu Esmersoy ve Oğulcan Engin ile olan sıkı dostluğu ile ilgiliydi. Neden artık görüşmediklerini açık bir şekilde anlatan Esmersoy şöyle konuştu:

“Oğulcan hala benim canım kardeşim. Anne ve babasına bayılırım. Onlar da beni çok severler. Kardeş, kardeşe küstü gibi oldu. Ortamlar değişti. Hayat böyle gitti. O kadar da büyük modernlik söz konusu değil. Oğulcan, Acun abisiyle birlikte. Burcu ile gerçekten çok yakındık. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami’deydim, ‘bana destek olur musun’ dedi. Ben de storylerime falan koydum. Ama dürüst olmak gerekirse, bana karşı geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın. Beraber Maldivler’e gitmiştik. Oteli falan o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı. Yaşam tarzlarımızdan dolayı ayrıldık diyebiliriz. Ben enerjisel olarak çok uyuz bir tip olabilirim, o tarz insanlar için. Baskın karakterim, benim gibi bir karakterin arkadaşı olmak yorabilir. Çok enerjim var”

“BİR KOCA VE ÜÇ TANE ÇOCUK İSTİYORUM”

Subaşı, tekrar evlenmek isteyip istemediği hakkındaki soruya ise hiç beklenmedik bir cevap verdi. Yengeç burcu olduğunu ve bir koca ve üç tane çocuk istediğini itiraf eden ünlü isim, “Yengeç burcuyum. Her ortamdan kendimi çıkarmayı biliyorum. 18 yaşıma kadar her sabah kahvaltısını ailesiyle beraber eden, her akşam babasından önce eve gelen bir kızdım. Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Evlilik hayatımda da hiç yaşamadım. Ama ben böyle bir ailede büyüdüm. Benim yaşadığım hayatt şartlarından dolayı buraya geldim. İki kere Kur’an’ı bitirdim, namaz kılıyordum.”