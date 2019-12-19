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Şeyma Subaşı: Cevapsız soru kalmadı
Şeyma Subaşı: Cevapsız soru kalmadı
Youtuber Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 19 Aralık 2019 - 07:16

Baş başa alışverişe çıkan anne kız, uzun süre mağazaları dolaşıp yılbaşı alışverişi yaptılar. AVM’nin, meydan katında bulunan Yeni Yıl Köyü’nü de gezmeyi ihmal etmeyen anne kız, bolca alışveriş yaptı. Yılbaşı planlarını henüz yapmadığını söyleyen Subaşı, ” büyük bir ihtimalle yurt dışında olacağım” açıklamasında bulundu.

Genel olarak soruları yanıtsız bırakan Şeyma Subaşı, ” artık bir çok şeyi zaten YouTube kanalımdan açıklıyorum. Cevapsız bir soru kaldığını düşünmüyorum.” açıklamasında bulundu.

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