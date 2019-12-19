Şeyma Subaşı: Cevapsız soru kalmadı

Baş başa alışverişe çıkan anne kız, uzun süre mağazaları dolaşıp yılbaşı alışverişi yaptılar. AVM’nin, meydan katında bulunan Yeni Yıl Köyü’nü de gezmeyi ihmal etmeyen anne kız, bolca alışveriş yaptı. Yılbaşı planlarını henüz yapmadığını söyleyen Subaşı, ” büyük bir ihtimalle yurt dışında olacağım” açıklamasında bulundu.

Genel olarak soruları yanıtsız bırakan Şeyma Subaşı, ” artık bir çok şeyi zaten YouTube kanalımdan açıklıyorum. Cevapsız bir soru kaldığını düşünmüyorum.” açıklamasında bulundu.