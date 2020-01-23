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Şeyma Subaşı daha fazla dayanamadı! Kepenkleri indirdi
Şeyma Subaşı daha fazla dayanamadı! Kepenkleri indirdi
Şeyma Subaşı, 2018 yılında Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönem açtığı mekanın kirasını ödemekte zorlanınca kepenkleri indirdi.
Magazin 23 Ocak 2020 - 17:16

Acun Ilıcalı’dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ ile samimi şekilde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu sürecin ardından sürekli yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, Bebek’te bulunan mekanını kapatmak zorunda kaldı.

“OTURUYORLAR BANA BAKIYORLAR”

Yaklaşık olarak 80 bin TL olan aylık kirayı ödemekte zorlanan Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie… Oturuyorlar bana bakıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: 17:17 - 23.01.2020