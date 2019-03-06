Şeyma Subaşı Demet Akalın’ın ‘İşe aldırdı’ ‘İşten kovdurdu’ iddialarına yanıt verdi

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra magazin basınında daha çok yer almaya başlayan Şeyma Subaşı hakkında son günlerde pek çok iddia ortaya çıkıyor. Son olarak bugün, kimilerini işe aldırdığı, kimilerini ise işten attırdığı gündeme oturdu. Konuya Demet Akalın da dahil oldu...

Bugün ‘Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızları Melisa, aksatmadan okula devam ediyor’ haberleri basında olduğu kadar sosyal medyada da ses getirdi. Bu habere yer verenlerden biri de TV8 sunucusu Eylem İpek Şafak’ın olduğu iddia edilen ‘gazetemagazin’ hesabı oldu.

Bu hesap altına, her ne kadar daha sonra mesajları silse de, Şeyma Subaşı da yorum yaptı ve “Eylem’cim bu haberle şaka yapmak istedin herhalde? TV8’de kanalda nasıl çalışmaya başladığını paylaşır mısın sayfanda” yazdı. Bu yorum üzerine Subaşı’na neden sinirlendiği soruldu ve Subaşı da “Yok sinirlenmek değil, şaşırdım. ‘Paytak konuşuyor ekrana olmaz’ dediler, ben zorla ‘Çok daha tatlı. Ekrana enerji verir’ dedim. Olsun iyi niyetten zarar gelmez hiçbir zaman” yazınca tepkiler yükselmeye başladı.

Tepki verenlerden biri de Demet Akalın oldu… Şeyma’ya şok suçlamalarda bulunan Akalın, şehit haberleri geldiği dönem Şeyma Subaşı’nı dans videosu koyduğu için uyarmış, bu uyarının ardından Akalın’ın kardeşi Emir Çağ Adanur’un Tv8’deki işine son verilmişti. Yaşananları hatırlatan Akalın “Şeyma’yı bomba patlarken dans videosu koydu diye uyarmıştım! 2 sene kablo taşıyarak emek verdiği TV8’den bir hafta sonra kovuldu! Ne şakasından bahsediyorsunuz hanımefendi! Demek ki işe sokup çıkarmak sizin elinizdeydi. Yazık! Çocuğun psikolojisinin içine etmiştin olsun iyi niyet iyidir” yazdı. Hızını alamayan Akalın başka bir yorumda ise “Kardeşim TV8’den kovuldu olsun. Bir yine de patrona küsmedik bir bildiği vardır dedik. Kardeşimi de evladımı da gözümün önünden ayırmam emanet onlar bize yukarıdan!” diyerek, kardeşinin kovulmasından Subaşı’nı sorumlu tuttu.

Tüm bu yaşananların üzerine ise Şeyma Subaşı Instagram story hesabından tüm iddialara ve Demet Akalın’a yanıt verdi. İşte o paylaşımlar!

