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Şeyma Subaşı: “Enerjim ve inancım var”
Şeyma Subaşı: “Enerjim ve inancım var”
Bir süredir tatilde olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. İstanbul'a döner dönmez yakın dostları ile bir araya gelen Subaşı, sahibi olduğu mekanla da yakından ilgilenmeye başladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Ocak 2019 - 09:24

Şeyma Subaşı, yurt dışından bir çok teklif aldığını söyledi. Tasarım teklifleri dışında da çeşitli iş teklifleri geldiğini söyleyen Subaşı, “Geçtiğimiz günlerde Katarlı bir iş insanı bana ulaştı. Yeni açtığım kafe için yatırımcı olmak istediğini ve başta Amerika olmak üzere çeşitli yerlerde şubeler açmak istediğini söyledi. Yakın zamanda da kendisi ile bir toplantımız olacak. Çok şükür işlerim yolunda gidiyor. Gerçekten emin adımlarla ilerleyip dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemizi temsilen güzel ve başarılı işlere imza atmak istiyorum. Hem tasarım olarak, hem de işletmeci olarak bunu yapacak enerjim ve inancım var. Umarım bundan sonra ki gelişmelerde güzel olur” açıklamasında bulundu.

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