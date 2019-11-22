Şeyma Subaşı ev sahipliği yaptı
Ilıcalı olan evliliği sırasında yakaladığı şöhreti boşanma sonrasında da sürdürmeye çalışan ancak ünlü dostlarından birer birer uzaklaşan Şeyma Subaşı, önceki akşam ev sahipliği yaptığı partide basın mensuplarının karşısına geçti. Gecede gözler genç kadının evliliği sırasında sıkı fıkı olduğu ünlü isimleri aradı… Ancak boşandıktan günler sonra kendisinden uzaklaşan ünlü ekran yüzlerinin neredeyse hiçbiri geceye katılmazken Subaşı’nın fenomen dostları geceyi renklendirdi.
Son dönemin başarılı şarkıcısı Aleyna Tilki’nin bolca eğlendiği geceye sanat ve moda dünyasından Raisa Sason, Vanessa Sason, Burak Yörük, Yunus Günçe, Yiğit Dikmen, Rıfat Yüzüak, Haluk Akakçe, Elizabeth Mass, Cihan Şensözlü, Duygu Bal, Onur Büyükbaş gibi isimler katıldı.