Şeyma Subaşı ev sahipliği yaptı

Bir erkek bakım markasının yeni ürünü için verdiği partiye ev sahipliği yapan Şeyma Subaşı, bir süredir birlikte olduğu Guido Senia ile birlikte objektiflerin karşısına geçti. Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirmesinin ardından Youtuberlık yapmaya başlayan Şeyma'nın ev sahipliği yaptığı geceye katılım sönük kaldı.