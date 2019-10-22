Şeyma Subaşı evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak magazin dünyasında kendisine bir yer edinmeyi başaran Şeyma Subaşı, yakın bir arkadaşının YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Subaşı'nın parmağında bulunan alyans dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ile anlaşmalı olarak boşandıktan kısa bir süre sonra İtalya DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı’nın katıldığı bir programda objektiflere yansıyan alyansı dikkat çekti.

“BEN KENDİNİ ÇOK SEVEN BİR İNSANIM”

Programda özel hayatından bahseden Şeyma Subaşı şunları söyledi “Herkesin herkese karşı sorumlulukları vardır. İsteyen yanlış anlasın hiç umurumda değil, ben kendini çok seven bir insanım. İstanbul’daki hayatımda tüm işlerimi saat 3’e göre ayarlıyorum. Çünkü o zaman Melisa okuldan çıkmış oluyor.