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Şeyma Subaşı giysi dolabındaki eşyaları satışa mı çıkarıyor? 
Şeyma Subaşı giysi dolabındaki eşyaları satışa mı çıkarıyor? 
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, şimdi de dün Instagram Story'de paylaştığı videolarla kafaları karıştırdı.
Magazin 12 Mart 2019 - 07:18

Şeyma Subaşı dün, herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yapan ve bunu Instagram Story’de paylaşan Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi.  Şu an İstanbul’da olan ve taşınmayı planladığını belirten Subaşı “Bana birileri akıl vermeli. Bu kadar ayakkabı i ve elbiseleri ne yapmalıyım” diye sordu…

PAYLAŞIMA GELEN NAFAKA YORUMLARI…

Ardından başka bir paylaşımda ise “Bazılarını satsam ve bağışlasam” diyerek takipçilerinin fikrini sordu.  Subaşı’nın bu paylaşımları jet hızıyla sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Kimi “Kesin parası bitti” derken kimi de “Nafaka yetmiyor galiba” dedi…

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Son güncelleme: 07:21 - 12.03.2019
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