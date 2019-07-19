Şeyma Subaşı güzelliğin sırrını verdi!

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sadece birkaç ay sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, bu süre zarfında bir de hayatını anlatan kitap çıkarmış ve magazin gündeminde kendisine üst sıralarda yer bulmuştu. Yaz aylarını yurt dışında geçiren ve özellikle son zamanlarda sıklıkla İspanya’da bulunan Subaşı, paylaştığı son fotoğrafla deyim yerindeyse yürek hoplattı. Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden kızı Melisa’yı zaman zaman yaptığı gezilere dahil eden Subaşı bu defa yalnız başınayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve bu kareye; ‘Kibar Kal, seni güzel yapar’ diyerek adeta güzelliğin sırrını verdi ve kendisi hakkında yapılan bazı ağır eleştirilere de mesaj göndermiş oldu.