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Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi evleniyor

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Salouissi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, evleneceğini açıkladı. Düğün için misafir listesi yaparken paylaşım yapan Subaşı, "Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 15:53, 10/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi evleniyor

Geçen aylarda Buket Aydın’ın programına konuk olan Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi’ni ailesiyle tanıştırdığını hatta iki aile arasında küçük bir isteme töreni olduğunu söylemişti.

Açıklamasından haftalar sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Subaşı, “Düğün için ilk yapılacaklar listesi. Misafir listemizi yapıyoruz. Aman tanrım çok heyecanlıyım” diyerek yakında düğün yapacağının müjdesini verdi.

15 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra kızı Melisa için aylık 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle nikâh kıydığı an bu nafakayı bir daha alamayacak.

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Yayınlanma Tarihi:15:50,