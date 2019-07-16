Şeyma Subaşı: Kabul edin komik ve şapşal bir kızım

Uzun bir süredir Ibiza'da tatilde olan Şeyma Subaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kitabında yer alan 'Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin' lafına gönderme yaptı.

Şimdilerde sevgilisi Guido Senia ile İspanya’da tatil yapan Şeyma Subaşı, bu tatiline dair en özel kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Bir yandan kitabıyla ilgili yapılan yorumlara göndermede bulunan Subaşı, bir yandan da hayatına dair satırlar paylaşıyor. Subaşı son olarak kitabında yer alan ‘Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin’ lafını hatırlattı ve şöyle güncelledi:

“Nerede kalmıştım? Ah, herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin ya da avokado veya nutella… Kabul edin komik ve şapşal bir kızım ve beni çok seviyorsunuz”