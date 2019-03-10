Geride bıraktığımız haftalarda kızı Melisa’nın velayeti mahkeme kararıyla eski eşi Acun Ilıcalı’ya verilen Şeyma Subaşı, bu gelişmelere rağmen kızıyla bol bol vakit geçirmeye devam ediyor. Kısa bir süre öncesine yurt dışında olan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döner dönmez kızıyla vakit geçirmeye başladı. Onunla birlikte geçirdiği keyifli anlara dair video ve fotoğrafları hesabından paylaşan Subaşı bu defa da onun ne kadar büyüdüğünü gösteren bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı ‘Kandıramıyorum artık’ notunu düştüğü videosunda kızıyla sohbet ederken görülüyor.