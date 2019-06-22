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Şeyma Subaşı, kitabının ilk iki sayfasını paylaştı! Onlara selam gönderdi…
Şeyma Subaşı, kitabının ilk iki sayfasını paylaştı! Onlara selam gönderdi…
Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından kitap yazmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabının ilk iki sayfası ortaya çıktı.
Magazin 22 Haziran 2019 - 10:29

Ilıcalı ile evlilik yapan ve daha sonra boşanan Instagram fenomeni Şeyma Subaşı’nın kitabı çıktı. Kendi özel hayatını anlattığı kitabına ‘Sadece Şeyma’ adını veren Subaşı, kitabı üzerinde 1.5 ay çalışmıştı.

ŞEYMA’DAN SELAM VAR!

‘Sadece Şeyma’ kitabının kitapçılarda yerini almasıyla, sevenlerinden kitaba dair yorumlar da sosyal medya üzerinden gelmeye başladı.

Kitabın ön satışı için yayımlanan metin şöyle:

“Hatırladığım ilk anı neydi?

Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.

Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra.

Ve anneannemin masallarını.

İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına…

hepinizin bildiği gibi…

ve şimdi yine pembe bulutlar…

hepimizin yaşadığı gibi…

Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım.

Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.

Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı…”

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