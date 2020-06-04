Şeyma Subaşı kızı Melisa için şu ifadeleri kullandı…

Şeyma Subaşı kızı Melisa için şu ifadeleri kullandı…

Kızı Melisa'ya duyduğu özlem geçen hafta sona eren ve onunla yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Melisa'yla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Dominik’te babası Acun Ilıcalı ile birlikte olan kızını geçen hafta İstanbul’a getiren Şeyma Subaşı, o zamandan bu yana kızıyla hasret gideriyor. Sosyal medya hesabından buluşma sonrası paylaşımlarda bulunan Subaşı, son olarak spor yaparken çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Karantina günlerinde spor çalışmalarını aksatmayan ve fiziğini korumak adına yaptığı çalışmaları takipçileriyle de paylaşan Subaşı, Instagram hesabının hikaye bölümünden benzer bir paylaşıma imza attı.

Subaşı kızının da göründüğü görüntülerin üzerine: “Bebeğimsin, sevdiğimsin, günışığımsın her şeyimsin Melisa” yazdı.