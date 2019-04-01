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Şeyma Subaşı kızını kaşıkladı
Şeyma Subaşı kızını kaşıkladı
Pek çok ünlü ismin aksine sosyal medya hesabından seçimle ilgili bir paylaşımda bulunmayan Şeyma Subaşı, hesabının hikaye kısmından kızı Melisa ile yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Magazin 1 Nisan 2019 - 08:24

Geride bıraktığımız şubat ayında gerçekleşen mahkeme sonrasında kızının velayetini babası Acun Ilıcalı’ya bırakan Şeyma Subaşı, Melisa ile birlikte yaptığı paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Mahkeme kararı sonrasında kızının kendisiyle kalmaya devam edeceğini söyleyen ve bunu da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren Subaşı bu defa kızıyla şakalaşırken çektiği bir videoyu paylaştı. Şeyma Subaşı hesabından paylaştığı videoda elindeki kaşıkla kızının yanaklarından bir şeyler yemeye çalışır gibi görünüyor…

 

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