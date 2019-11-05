Şeyma Subaşı kızının korkmasına aldırmadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla popülerliklerini sürdüren isimler kimi zaman daha fazla izlenmek uğruna son derece korkutucu ve tehlikeli yollara başvurabiliyor. Çocuğuna köpek almak için kendisine bir milyon abone gelmesini isteyen anne haberi henüz tazeliğini korurken, geçen hafta ortaya çıkan bir başka sosyal medya görüntüsü yine tepki çekti. Kızının yüzünde bir telefon uygulamasını kullanarak örümcek gezdiren ve onu ölesiye korkutan anne sosyal medyada ilgiyi kaybetmemek adına sınırların nasıl da aşılabileceğini bizlere gösterdi.

ŞEYMA SUBAŞI’NIN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Tam da bu tarz görüntüler kıyasıya eleştirilirken sosyal medyada Şeyma Subaşı’nın bir görüntüsü dolanmaya başladı. Kızı Melisa’yla birlikte Miami’de tatil yapan Subaşı, burada çektiği bir video üzerinden yoğun bir şekilde eleştirildi. Arka koltukta oturan altı yaşındaki Melisa’ya aldırmadan üstü açık arabasıyla hız yapan Şeyma kahkahalar atarken arka koltuktan oturan kızın “Anne çok korkmaya başladım” dediği duyuluyor.