Şeyma Subaşı: Mağdur olan kızı oynamak isterdim

Bir elinde çimen suyunu tutarken diğer elinden ise telefonunu bir an olsun bırakmayan Subaşı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maldiv ve Telaviv seyahatinden yeni geldiğini belirten Subaşı, gitmediği yerler arasında Afrika olduğunu yakın zamanda oraya gitmek istediğini belirtti.

“MAĞDUR OLAN KIZI OYNAMAK İSTERDİM”

Gazetecilerin oyunculuk teklifleri gelirse oynar mısınız sorusu karşısında Şeyma Subaşı “Dizi için çok vaktim yok gezmekten çekimlere vakit ayıramam, ama bir film olsa olabilirdi mesela, nasıl olsa 1 ayda falan çekiliyor ya o bir ay da kendimi kapatırım çekimleri bitirir dönerdim diye düşünüyorum” dedi. ‘Peki hangi rolde kendinizi görmek isterdiniz?’ sorusuna “Mağdur olan kızı oynamak isterdim mesela” dedi.

“MELİSA BURADA DAHA HUZURLU”

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile girdiği polemik hatırlatılınca susmayı tercih eden Subaşı kesinlikle konuşmayacağını ifade etti ve başka soru hakkını kullanmak istediğini belirtti. Subaşı'nın bu isteğini kırmayan basın mensupları, geçtiğimiz haftalarda magazin haberlerine konu olan ve gündemi oldukça meşgul eden kızı Melisa’nın içerisinde uyuşturucu madde olan kola içtiği için hastanelik olduğu iddalarını hatırlatınca Subaşı “büyük yalan, hem de çok büyük yalan, zaten ben bunun dedikodusu çıkmış 2 ay sonra öğrendim.

Ben benim hakkımda çıkan iftira ve dedikoduları sonradan görüyorum. Allaha şükür öyle bir şey yaşamadım. Melisa'nın velayeti ile ilgili bir durum değil bu çünkü Melisa'nın İstanbul'da kalıp okula gitmesi gerekiyor burada daha huzurlu kuzenleri ve ablalarıyla daha iyiler” dedi. Gazetecilerin aşk hayatı ile ilgili sorulara ise teşekkür ederek cevap veren Subaşı kendisini bekleyen aracı ile evinin yolunu tuttu.